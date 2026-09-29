DETE TROTINETOM UDARILO U AUTOMOBIL: Hitno prevezeno na Tiršovu
DETE (10) je zadobilo lakše povrede kada je trotinetom udarilo u automobil.
Nakon toga je prevezeno u Univerzitetsku dečju kliniku Tiršova, rečeno je jutros Tanjugu u Hitnoj pomoći.
Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 108 intervencija od kojih je 15 bilo na javnom mestu.
Za pomoć su se najviše javljali hipertoničari.
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