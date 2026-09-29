Nesreće

DETE TROTINETOM UDARILO U AUTOMOBIL: Hitno prevezeno na Tiršovu

Танјуг

29. 09. 2026. u 07:08

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DETE (10) je zadobilo lakše povrede kada je trotinetom udarilo u automobil.

ДЕТЕ ТРОТИНЕТОМ УДАРИЛО У АУТОМОБИЛ: Хитно превезено на Тиршову

Foto: A. Ilić

Nakon toga je prevezeno u Univerzitetsku dečju kliniku Tiršova, rečeno je jutros Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 108 intervencija od kojih je 15 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hipertoničari.

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