TEŠKA NESREĆA NA MOSTU IZMEĐU ZRENJANINA I ŽABLJA: Ronioci izvukli telo iz reke, automobil pokosio biciklistu?
NA MOSTU između Zrenjanina i Žablja došlo je do teške saobraćajne nesreće kada je automobil, kako se sumnja, najpre udario biciklistu koji se kretao preko mosta, usled čega je biciklista pao u reku i preminuo.
Prema nezvaničnim informacijama, automobil je naleteo na biciklistu koji se kretao preko mosta.
Od siline udarca, biciklista je, kako se sumnja, najpre udario u haubu od automobila, a zatim se odbio preko ograde i pao u reku.
Ronioci Žandarmerije su, prema nezvaničnim informacijama, pronašli telo u reci uz pomoć alasa.
Telo je izvučeno i poslato na obdukciju.
(Blic)
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