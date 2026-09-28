Nesreće

TEŠKA NESREĆA NA MOSTU IZMEĐU ZRENJANINA I ŽABLJA: Ronioci izvukli telo iz reke, automobil pokosio biciklistu?

В.Н.

28. 09. 2026. u 09:34

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NA MOSTU između Zrenjanina i Žablja došlo je do teške saobraćajne nesreće kada je automobil, kako se sumnja, najpre udario biciklistu koji se kretao preko mosta, usled čega je biciklista pao u reku i preminuo.

ТЕШКА НЕСРЕЋА НА МОСТУ ИЗМЕЂУ ЗРЕЊАНИНА И ЖАБЉА: Рониоци извукли тело из реке, аутомобил покосио бициклисту?

FOTO TANJUG/ SAŠKA DROBNJAK

Prema nezvaničnim informacijama, automobil je naleteo na biciklistu koji se kretao preko mosta.

Od siline udarca, biciklista je, kako se sumnja, najpre udario u haubu od automobila, a zatim se odbio preko ograde i pao u reku.

Ronioci Žandarmerije su, prema nezvaničnim informacijama, pronašli telo u reci uz pomoć alasa.

Telo je izvučeno i poslato na obdukciju.

(Blic)

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