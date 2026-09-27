Nesreće

Gori garaža na Obilićevom vencu: Plamen zahvatio automobil, a zatim se proširio na druge spratove

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

27. 09. 2026. u 21:13

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VELIKI požar izbio je večeras u garaži na Obilićevom vencu u Beogradu!

Гори гаража на Обилићевом венцу: Пламен захватио аутомобил, а затим се проширио на друге спратове

Foto: Freepik/ magnific

Plamen je nešto pre 21 sat zahvatio jedan parkirani automobil, a zatim se preko zaštitne zavese proširio i na ostale spratove. Postoji opasnost da vatra zahvati i druge automobile.

Na terenu su poslate dva vozila VSJ Zvezdara.

Uskoro opširnije...

(Telegraf.rs)

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