Nesreće

OBOREN PEŠAK (69): Teška saobraćajna nezgoda u beogradskom naselju Rakovica

Jelisaveta Ljutić

24. 09. 2026. u 22:01

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KOD Sportskog centra Rakovica, na Rakovačkom putu, večeras je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je oboren pešak.

ОБОРЕН ПЕШАК (69): Тешка саобраћајна незгода у београдском насељу Раковица

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Nakon obaranja, pešak je ostao bez svesti.

Ležao je nekoliko metara dalje od mesta gde ga je udario automobil.

Ubrzo je na lice mesta stigla policija i ekipa Hitne pomoći, koja je povređenom ukazala pomoć na licu mesta i on je zatim prevezen u bolnicu na dalju dijagnostriku.

Reč je o muškarcu starom oko 60 godina koji je zadobio teške telesne povredame. 

Prizor ove saobraćajne nesreće je užasan, a srča od vozila je svuda po ulici.

Trenutno je saobraćaj otežan u pravcu ka Rakovici.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EGON SAVIN O PREMIJERI PREDSTAVE KOVAČI: Ovo je hrabra, mogao bih reći i bezobrazna predstava

EGON SAVIN O PREMIJERI PREDSTAVE KOVAČI: "Ovo je hrabra, mogao bih reći i bezobrazna predstava"