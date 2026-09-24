OBOREN PEŠAK (69): Teška saobraćajna nezgoda u beogradskom naselju Rakovica

KOD Sportskog centra Rakovica, na Rakovačkom putu, večeras je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je oboren pešak.

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Nakon obaranja, pešak je ostao bez svesti.

Ležao je nekoliko metara dalje od mesta gde ga je udario automobil.

Ubrzo je na lice mesta stigla policija i ekipa Hitne pomoći, koja je povređenom ukazala pomoć na licu mesta i on je zatim prevezen u bolnicu na dalju dijagnostriku.

Reč je o muškarcu starom oko 60 godina koji je zadobio teške telesne povredame.

Prizor ove saobraćajne nesreće je užasan, a srča od vozila je svuda po ulici.

Trenutno je saobraćaj otežan u pravcu ka Rakovici.