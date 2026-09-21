DEČAK (17) PAO U AMBIS OD 13 METARA: Dramatično spasavanje maloletnika kod Lazarevca, sa teškim povredama prebačen u Beograd

PRAVA drama odigrala se protekle subote kod Lazarevca, kada je M. Ž. (17) pod još nerazjašnjenim okolnostima upao u duboku rupu iskopanu za bunar.

Foto: N. Živanović

Prema nezvaničnim informacijama, maloletnik je pao u ambis dubine oko 13 metara.

Nakon dramatičnog spasavanja, dečak je sa teškim telesnim povredama hitno transportovan u Beograd na Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić”. Lekari su mu primarno ukazali pomoć, konstatovali ozbiljne povrede i zadržali ga na daljem lečenju i posmatranju.

Tačni uzroci i okolnosti pod kojima je maloletnik završio u neobezbeđenoj rupi i dalje nisu poznati. Nadležni organi sprovode istragu koja bi trebalo da utvrdi kako je došlo do ove nesreće i da li postoje elementi odgovornosti za nepropisno obezbeđivanje gradilišta, odnosno iskopa.

(Telegraf.rs)