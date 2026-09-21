VOZILI POD DEJSTVOM POTPUNE ALKOHOLISANOSTI: Četvorici određena mera zadržavanja, dok je 28 vozača isključeno iz saobraćaja

TOKOM protekle nedelje na području Policijske uprave u Subotici dogodilo se devet saobraćajnih nezgoda. U pet saobraćajnih nezgoda pet osoba je lakše povređeno dok je u četiri saobraćajne nezgode pričinjena samo materijalna šteta.

Foto: Tanjug/Aleksandra Orlić

U navedenom periodu, policija je podnela 137 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 2.529 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključeno 28 vozača od kojih je za četiri određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 14 intervencija.