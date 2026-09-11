PO JEDNA OSOBA TEŽE I LAKŠE POVREĐENA: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se devet saobraćajnih nesreća

NA putevima u Južnobačkom okrugu, u četvrtak, 10. septembra, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća, u kojima su po jedna osoba zadobile teške i lakše povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodile su se četiri saobraćajne nesreće u kojima je jedna osoba teže povređena.

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Policijska uprava u Novom Sadu je, 10. septembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 467 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 29 vozača i sedam vozila, a zadržana su četiri vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola.

Oni će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.