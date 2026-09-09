POVREĐENE TRI OSOBE U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Izgubio kontrolu, pa se vozilom zakucao u zid (FOTO)

U SAOBRAĆAJNOJ nezgodi koji se, pod još nerazjašnjenim okolnostima, dogodio sinoć, oko 23 sata, na lokalnom putu u Žiči kod Kraljeva, povređene su tri sobe.

G.Šljivić

Kako se pretpostavlja, udes se dogodio kada je vozač „sitroena“, kraljevačke registracije, najverovatnije usled neprilagođene brizine, izgubio kontrolu nad vozilom i potom udario u betonski stub kraj puta.

G.Šljivić

Tom priliikom teško su povređni vozač i dvoje putnika koje su iz smrskanog autmobila izbavili pripadnici kraljevačke vatrogasno-spasilačke jedinice nakon čega su sanitetima transportovani u Opštu bolnicu „Studenica“ u Kraljevu.

Više okolnosti pod kojima se udes dogodio biće poznato posle istrage koja je u toku.