Nesreće

POVREĐENE TRI OSOBE U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Izgubio kontrolu, pa se vozilom zakucao u zid (FOTO)

Goran Ćirović

09. 09. 2026. u 11:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U SAOBRAĆAJNOJ nezgodi koji se, pod još nerazjašnjenim okolnostima, dogodio sinoć, oko 23 sata, na lokalnom putu u Žiči kod Kraljeva, povređene su tri sobe.

ПОВРЕЂЕНЕ ТРИ ОСОБЕ У САОБРАЋАЈНОЈ НЕСРЕЋИ: Изгубио контролу, па се возилом закуцао у зид (ФОТО)

G.Šljivić

Kako se pretpostavlja, udes se dogodio kada je vozač „sitroena“, kraljevačke registracije, najverovatnije usled neprilagođene brizine, izgubio kontrolu nad vozilom i potom udario u betonski stub kraj puta.

G.Šljivić

 

Tom priliikom teško su povređni vozač i dvoje putnika koje su iz smrskanog autmobila izbavili pripadnici kraljevačke vatrogasno-spasilačke jedinice nakon čega su sanitetima transportovani u Opštu bolnicu „Studenica“ u Kraljevu.

Više okolnosti pod kojima se udes dogodio biće poznato posle istrage koja je u toku.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

MAJKA PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE: 11 od 12 porotnika reklo da ipak nije kriva - poništeno suđenje
Svet

0 0

MAJKA PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE: 11 od 12 porotnika reklo da ipak nije kriva - poništeno suđenje

ČLANOVI porote u suđenju Lindzi Klansi prvi su put javno otkrili šta se događalo tokom većanja i zašto je proces, koji je privukao veliku pažnju javnosti, poništen bez presude. Tri porotinice, među kojima i predsednica porote, ispričale su da je veće bilo spremno da donese oslobađajuću presudu, no odluku je blokirao jedan porotnik, piše BBC.

09. 09. 2026. u 10:36

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠOK PRIZNANJE IZ HAGA: Osudili smo Mladića, ali nije bilo dokaza

ŠOK PRIZNANjE IZ HAGA: Osudili smo Mladića, ali nije bilo dokaza