Nesreće

JEDNA OSOBA TEŠKO, A PET LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se devet saobraćajnih nesreća

Ljiljana Preradović

08. 09. 2026. u 15:01

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NA putevima u Južnobačkom okrugu, u ponedeljak, 7. septembra, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila teške, a pet lake povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba teže, a pet lakše povređeno.

ЈЕДНА ОСОБА ТЕШКО, А ПЕТ ЛАКШЕ ПОВРЕЂЕНО: У Јужнобачком округу за дан догодило се девет саобраћајних несрећа

FOTO:Lj.P.

Policijska uprava u Novom Sadu je, 7. septembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 262 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 17 vozača i pet vozila.

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