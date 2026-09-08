JEDNA OSOBA TEŠKO, A PET LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se devet saobraćajnih nesreća

NA putevima u Južnobačkom okrugu, u ponedeljak, 7. septembra, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila teške, a pet lake povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba teže, a pet lakše povređeno.

FOTO:Lj.P.

Policijska uprava u Novom Sadu je, 7. septembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 262 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 17 vozača i pet vozila.