Nesreće

POGINULE DVE OSOBE KOD SENTE: Zemunac automobilom prešao u suprotnu traku i udario u kamion

Рада Шегрт
Rada Šegrt

08. 09. 2026. u 12:12

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U čeonom sudaru putničkog i teretnog vozila, koji se dogodio na putu između Sente i sela Bogaroš, život su izgubile dve osobe. Jedna na licu mesta, a druga je od posledica povreda preminula u bolnici.

ПОГИНУЛЕ ДВЕ ОСОБЕ КОД СЕНТЕ: Земунац аутомобилом прешао у супротну траку и ударио у камион

Foto: Viber grupa Patrola 0-24

Prema informacijama iz policije, saobraćajna nesreća dogodila se u ponedeljak, kada su se direktno, čeono, sudarili automobil beogradske registracije, kojim je upravljao J.H. (80) iz Zemuna, i teretno vozilo subotičke registarske oznake, koji je vozio G. Đ ( 69) iz Subotice.

Na licu mesta poginula je žena, koja je u automobilu bila na mestu suvozača, dok je vozač, od posledica zadobijenih teških povreda, preminuo istog popodneva u Opštoj bolnici u Senti. Vozač kamiona u ovoj nesreći nije nepovređen.

Prema raspoloživim informacijama iz dosadašnjeg toka istrage, vozač automobila je iz nepoznatih razloga, prešao vozilom na suprotnu stranu kolovoza i direktno se sudario sa kamionom. Na ovu nesreću naišlo je još jedno putničko vozilo, kojim je upravljao vozač iz Bačke Topole. Da bi izbegao sudar, on je sleteo s kolovoza i tom prilikom nije zadobio povrede.

Uviđaj na mestu nesreće, uz asistenciju policije, obavio je tužilac iz Osnovnog javnog tužilaštva u Senti.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Sabalenka preživela pakao! Beloruskinja napravila veliki preokret i prošla u polufinale US Opena!

Sabalenka preživela pakao! Beloruskinja napravila veliki preokret i prošla u polufinale US Opena!