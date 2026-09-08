POGINULE DVE OSOBE KOD SENTE: Zemunac automobilom prešao u suprotnu traku i udario u kamion
U čeonom sudaru putničkog i teretnog vozila, koji se dogodio na putu između Sente i sela Bogaroš, život su izgubile dve osobe. Jedna na licu mesta, a druga je od posledica povreda preminula u bolnici.
Prema informacijama iz policije, saobraćajna nesreća dogodila se u ponedeljak, kada su se direktno, čeono, sudarili automobil beogradske registracije, kojim je upravljao J.H. (80) iz Zemuna, i teretno vozilo subotičke registarske oznake, koji je vozio G. Đ ( 69) iz Subotice.
Na licu mesta poginula je žena, koja je u automobilu bila na mestu suvozača, dok je vozač, od posledica zadobijenih teških povreda, preminuo istog popodneva u Opštoj bolnici u Senti. Vozač kamiona u ovoj nesreći nije nepovređen.
Prema raspoloživim informacijama iz dosadašnjeg toka istrage, vozač automobila je iz nepoznatih razloga, prešao vozilom na suprotnu stranu kolovoza i direktno se sudario sa kamionom. Na ovu nesreću naišlo je još jedno putničko vozilo, kojim je upravljao vozač iz Bačke Topole. Da bi izbegao sudar, on je sleteo s kolovoza i tom prilikom nije zadobio povrede.
Uviđaj na mestu nesreće, uz asistenciju policije, obavio je tužilac iz Osnovnog javnog tužilaštva u Senti.
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