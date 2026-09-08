JEDNA ŽRTVA UDESA: Mesečna statistika saobraćajne policije u Kraljevu
Na teritoriji koja je u nadležnosti Policijske uprave Kraljevo tokom prošlog meseca dogodilo se ukupno 47 saobraćajnih udesa, tri više nego u istom periodu prošle godine.
U ovim udesima nastradala je jedna osoba, dok je 13 povređeno, a u ppojačanim i redovnim kontrolama bezbednosti saobraćaja, otkriveno je i sankcionisano 2.024 prekršaja iz ove oblasti.
Zbog vožnje neprilagođenom brzinom u avgustu je saobraćajna policija kaznila 1.614 vozača, dok je 78 iz saobraćaja iskuljčeno zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.
Preporučujemo
UHAPŠENE DVE DRŽAVLjANKE BUGARSKE: Osumnjičene da su izvršile više krađa
08. 09. 2026. u 17:12
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem
Bešiktaš je izdao saopštenje povodom odluke da Dušan Vlahović bude upućen Disciplinskom odboru zbog incidenta sa Škrinjarom tokom prvenstvenog meča sa Fenerbahčeom.
08. 09. 2026. u 22:17
Komentari (0)