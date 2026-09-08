JEDNA ŽRTVA UDESA: Mesečna statistika saobraćajne policije u Kraljevu

Na teritoriji koja je u nadležnosti Policijske uprave Kraljevo tokom prošlog meseca dogodilo se ukupno 47 saobraćajnih udesa, tri više nego u istom periodu prošle godine.

G.Šljivić

U ovim udesima nastradala je jedna osoba, dok je 13 povređeno, a u ppojačanim i redovnim kontrolama bezbednosti saobraćaja, otkriveno je i sankcionisano 2.024 prekršaja iz ove oblasti.

G.Šljivić

Zbog vožnje neprilagođenom brzinom u avgustu je saobraćajna policija kaznila 1.614 vozača, dok je 78 iz saobraćaja iskuljčeno zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.