Dve osobe povređene u udesu na kružnom putu oko Čačka
MUŠKARAC i devojka povređeni su u saobraćajnoj nezgodi koja se večeras dogodila na kružnom putu oko Čačka, u blizini Rode.
Kako je rečeno u Opštoj bolnici u Čačku, oni su zadobili lakše povrede i njihovo stanje je stabilno.
Uviđaj je u toku.
Tanjug
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