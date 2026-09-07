Nesreće

Dve osobe povređene u udesu na kružnom putu oko Čačka

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

07. 09. 2026. u 22:23

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MUŠKARAC i devojka povređeni su u saobraćajnoj nezgodi koja se večeras dogodila na kružnom putu oko Čačka, u blizini Rode.

Две особе повређене у удесу на кружном путу око Чачка

Foto: A. Ilić

Kako je rečeno u Opštoj bolnici u Čačku, oni su zadobili lakše povrede i njihovo stanje je stabilno.

Uviđaj je u toku.

Tanjug

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