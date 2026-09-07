JEDNA OSOBA POGINULA, JEDNA TEŠKO, A DEVET LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu minulog vikenda dogodilo se 28 saobraćajnih nesreća
NA putevima u Južnobačkom okrugu minulog vikenda, odnosno od 4. do 6. septembra, dogodilo se 28 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba poginula, jedna je zadobila teške, a devet lakše povgrede. U istom periodu u Gradu Novom Sadu, dogodilo se 17 saobraćajnih nesreća u kojima je sedam osoba lakše povređeno.
Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 737 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja su isključena 142 vozača i 13 vozila, a zadržano je deset vozača, šest zbog vožnje pod dejstvom alkohola, dva zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja i dva zbog mogućeg odlaska u inostranstvo.
Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
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