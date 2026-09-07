Nesreće

JEDNA OSOBA POGINULA, JEDNA TEŠKO, A DEVET LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu minulog vikenda dogodilo se 28 saobraćajnih nesreća

Ljiljana Preradović

07. 09. 2026. u 14:07

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NA putevima u Južnobačkom okrugu minulog vikenda, odnosno od 4. do 6. septembra, dogodilo se 28 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba poginula, jedna je zadobila teške, a devet lakše povgrede. U istom periodu u Gradu Novom Sadu, dogodilo se 17 saobraćajnih nesreća u kojima je sedam osoba lakše povređeno.

ЈЕДНА ОСОБА ПОГИНУЛА, ЈЕДНА ТЕШКО, А ДЕВЕТ ЛАКШЕ ПОВРЕЂЕНО: У Јужнобачком округу минулог викенда догодило се 28 саобраћајних несрећа

FOTO:Lj.P.

Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 737 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja su isključena 142 vozača i 13 vozila, a zadržano je deset vozača, šest zbog vožnje pod dejstvom alkohola, dva zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja i dva zbog mogućeg odlaska u inostranstvo.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.

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