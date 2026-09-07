ZA NEDELJU DANA VIŠE OD 600 PREKRŠAJA: Pune ruke posla za subotičku policiju

U nedelji za nama na području Policijske uprave u Subotici dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda. U šest saobraćajnih nezgoda šest osoba je lakše povređeno dok je u devet saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta.

G.Šljivić

Policija je podnela 56 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 614 prekršajnih naloga i iz saobraćaja su isključena 34 vozača od kojih je za četiri određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 22 intervencije.