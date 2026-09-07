Nesreće

EKSPLOZIJA U SURČINU: Ima povređenih, na licu mesta ekipe hitne službe

В.Н.

07. 09. 2026. u 09:37

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U PORODIČNOJ kući u Surčinu jutros je došlo do razorne eksplozije kada je, pod još neutvrđenim okolnostima, eksplodirala plinska boca.

ЕКСПЛОЗИЈА У СУРЧИНУ: Има повређених, на лицу места екипе хитне службе

Foto: Credit: Marko Beric / Alamy / Profimedia

Povređen je muškarac, koji je u svesnom stanju, ali sa opekotinama i povredama neutvrđenog stepena, vozilom Hitne pomoći hitno transportovan u dežurnu zdravstvenu ustanovu, prenosi Kurir.

Snažna detonacija uznemirila je stanare okolnih ulica, a na lice mesta su u najkraćem roku upućene sve dežurne službe.

Vatrogasci-spasioci, policija i ekipe Hitne pomoći odmah su reagovali kako bi lokalizovali požar koji je izbio nakon eksplosije, osigurali mesto nesreće i sprečili dalje širenje vatre na susedne objekte.

Službe su i dalje na terenu, a policijski uviđaj je u toku kako bi se utvrdio tačan uzrok ove nesreće i procenila materijalna šteta na objektu.

(Kurir)

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