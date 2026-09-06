PONOVO SE RAZBUKTAO POŽAR U DELIBLATSKOJ PEŠČARI: Uzrok jak vetar, u "vatru" bačen i ruski iljušin
U DELIBLATSKOJ peščari danas je došlo do ponovnog razbuktavanja vatre na mestu koje je ranije bilo zahvaćeno požarom, u delu kod šušaračkog puta, a glavni uzrok toga je jak vetar.
Do razbuktavanja je došlo oko 11 časova, a glavni uzrok aktiviranja požara je jak vetar, čiji udari dostižu i 70 kilometara na čas, potvrđeno je RTS-u.
Vatrogasno-spasilačke jedinice su od ranih prepodnevnih sati na terenu, gde aktivno rade na lokalizaciji i stavljanju požara pod potpunu kontrolu, a zbog nepovoljnih vremenskih prilika i u cilju bržeg obuzdavanja vatrene stihije, u akciju gašenja uključen je i protivpožarni ruski avion "iljušin".
Kako je potvrđeno za RTS, požar u ovom trenutku ne ugožava naselja niti stambene objekte.
Vatra se za sada kreće isključivo unutar već opožarenog područja, a vatrogasne ekipe su raspoređene duž kritičnih tačaka i spremne su da odmah intervenišu ukoliko plamen krene ka delovima šume i drveću koji do sada nisu bili zahvaćeni požarom.
Tanjug
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
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