PONOVO SE RAZBUKTAO POŽAR U DELIBLATSKOJ PEŠČARI: Uzrok jak vetar, u "vatru" bačen i ruski iljušin

U DELIBLATSKOJ peščari danas je došlo do ponovnog razbuktavanja vatre na mestu koje je ranije bilo zahvaćeno požarom, u delu kod šušaračkog puta, a glavni uzrok toga je jak vetar.

Foto: Vikipedija/GNU 1.2/Dmitriy Pichugin

Do razbuktavanja je došlo oko 11 časova, a glavni uzrok aktiviranja požara je jak vetar, čiji udari dostižu i 70 kilometara na čas, potvrđeno je RTS-u.

Vatrogasno-spasilačke jedinice su od ranih prepodnevnih sati na terenu, gde aktivno rade na lokalizaciji i stavljanju požara pod potpunu kontrolu, a zbog nepovoljnih vremenskih prilika i u cilju bržeg obuzdavanja vatrene stihije, u akciju gašenja uključen je i protivpožarni ruski avion "iljušin".

Kako je potvrđeno za RTS, požar u ovom trenutku ne ugožava naselja niti stambene objekte.

Vatra se za sada kreće isključivo unutar već opožarenog područja, a vatrogasne ekipe su raspoređene duž kritičnih tačaka i spremne su da odmah intervenišu ukoliko plamen krene ka delovima šume i drveću koji do sada nisu bili zahvaćeni požarom.

Tanjug

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari