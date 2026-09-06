BUKTI NA SUVOJ PLANINI MUP: U Srbiji aktivno još 34 požara na otvorenom, vatrogasci intervenisali 240 puta za 24 časa
ŠUMSKI požar na Suvoj planini koji je izbio 4. septembra i dalje je aktivan, a od izbijanja vatrene stihije, na terenu je angažovano preko 170 pripadnika Sektora za vanredne situacije, pripadnika Dovoljnih vatrogasnih društava, zaposlenih u JP "Srbijašume", pripadnika Gorske službe spasavanja, planinara, članova lokalnog moto kluba i ostalih angažovanih snaga, sa ukupno 46 vozila.
Nema nastradalih niti povređenih osoba, kao ni ugroženih stambenih ili pomoćnih objekata.
Požar je izbio između lokaliteta zvanog "Devojački grob" i najvišeg vrha Suve planine, Trem.
Vatrena stihija se proširila u tri pravca i to ka teritoriji opštine Gadžin Han, ka teritoriji gradske opštine Niška Banja i ka teritoriji opštine Bela Palanka.
Gori humus, suva trava, nisko rastinje, žbunje, ali u nekim delovima i borova šuma.
Zbog nepristupačnog terena, strmih litica i jakog vetra, na većem broju lokacija vatru nije moguće gasiti sa zemlje već isključivo iz vazduha.
U skladu sa tim tri helikoptera Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova od danas dejstvuje i gasi požar na prethodno određenim lokacijama.
Takođe, avion Ruske Federacije, "Iljušin IL - 76", od izbijanja požara imao je ukupno devet naleta i značajno doprineo smirivanju situacije.
Trenutno je na teritoriji Republike Srbije aktivno 34 požara na otvorenom prostoru, a samo za poslednja 24 sata vatrogasci - spasioci imali su 240 intervencija, od čega je 204 požara.
Pripadnici Sektora za vanredne situacije neprekidno su na terenu i zajedno sa svim angažovanim domaćim snagama, nastavljaju sa angažovanjem, sa ciljem zaštite života i imovine građana.
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