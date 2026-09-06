JEZIVA TRAGEDIJA KOD GROCKE! Traktor se prevrnuo i usmrtio muškarca, supruga ga našla ispod vozila
TEŠKA nesreća dogodila se jutros u naselju Zaklopača kod Grocke, kada je život izgubio M. Ž. (65).
Prema informacijama do kojih je došao „Telegraf.rs“, tragedija se dogodila kada se traktor, iz za sada neutvrđenih razloga, prevrnuo.
Muškarac je pronađen ispod vozila bez svesti, nakon čega je odmah pozvana Hitna pomoć.
Lekarska ekipa ubrzo je stigla na mesto nesreće, ali je, nažalost, mogla samo da konstatuje smrt 65-godišnjaka.
Kako navodi pomenuti medij, telo nastradalog muškarca pronašla je njegova supruga.
Policija obavlja uviđaj, nakon kojeg bi trebalo da budu poznate sve okolnosti, kao i tačan uzrok ove nesreće.
(24 sedam)
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