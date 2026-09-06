Nesreće

POGINUO MLADIĆ U JEZIVOJ NESREĆI: Auto stao zbog kvara, drugi naleteo u punoj brzini na putu kod Raške

V.N.

06. 09. 2026. u 07:52

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JEDAN mladi ljudski život ugašen je sinoć u jezivoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Novi Pazar - Raška, dok je više osoba sa povredama hitno prevezeno u bolnicu, prenode mediji.

ПОГИНУО МЛАДИЋ У ЈЕЗИВОЈ НЕСРЕЋИ: Ауто стао због квара, други налетео у пуној брзини на путу код Рашке

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Tragedija se, prema prvim informacijama, odigrala kada se jedno putničko vozilo usled iznenadnog kvara zaustavilo na neosvetljenom kolovozu. Trenutak kasnije, na njega je punom brzinom naletelo drugo vozilo. Silina direktnog udara bila je tolika da je jedan automobil ostao potpuno uništen, sa prednjim krajem smrskanim do neprepoznatljivosti.

Za nesrećnog mladića lekara nije bilo spasa - lekarska ekipa mogla je samo da konstatuje smrt na licu mesta. Ostali učesnici udesu prevezeni su u Opštu bolnicu u Novom Pazaru, gde im se ukazuje lekarska pomoć. Zvanični stepen njihovih povreda i tačan broj zbrinutih pacijenata još uvek nisu saopšteni.

Službe Hitne pomoći i policijske patrole odmah su blokirale ovu deonicu, a saobraćaj je tokom višečasovnog uviđaja bio u potpunom prekidu. Veštačenje i detaljna istraga utvrdiće sve okolnosti i tačan uzrok ove nesreće.

(Telegraf)

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