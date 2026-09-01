Nesreće

DVA VOZAČA ZADRŽANA NA TREŽNJENJU: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcionisala 291 prekršaj

Ljiljana Preradović

01. 09. 2026. u 15:04

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NA području Južnobačkog okruga, u ponedeljak, 31. avgusta, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila teške,a šest lakše povrede. U istom periodu, na putevima u Gradu Novom Sadu, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba teže, a šest lakše povređeno.

ДВА ВОЗАЧА ЗАДРЖАНА НА ТРЕЖЊЕЊУ: Полиција у Јужнобачком округу за дан открила и санкционисала 291 прекршај

FOTO:Lj.P.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 28 vozača i dva vozila, a zadržana su tri vozača, dva zbog vožnje pod dejstvom alkohola i jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. Oni će, uz prekršajnu prijavu, biti privedeni nadležnom  sudiji za prekršaje.

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