DVA VOZAČA ZADRŽANA NA TREŽNJENJU: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcionisala 291 prekršaj
NA području Južnobačkog okruga, u ponedeljak, 31. avgusta, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila teške,a šest lakše povrede. U istom periodu, na putevima u Gradu Novom Sadu, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba teže, a šest lakše povređeno.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 28 vozača i dva vozila, a zadržana su tri vozača, dva zbog vožnje pod dejstvom alkohola i jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. Oni će, uz prekršajnu prijavu, biti privedeni nadležnom sudiji za prekršaje.
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