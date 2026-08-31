U SMRT OTIŠLI ZAGRLJENI: Detalji tragičnog otkrića u Nišu, majka i sin pronađeni mrtvi

TELA majke i sina, Mirjane G. (80) i njenog sina Igora G. (52), pronađena su u nedelju oko 19 sati u njihovom stanu na osmom spratu zgrade u Ulici Branka Miljkovića u niškom naselju Duvanište.

Foto: J. Cosin

Njihova tela zatečena su u krevetu, a prema rečima komšija, nekoliko dana ranije iz stana se širio neprijatan miris. Tačan uzrok i vreme smrti biće poznati nakon obdukcije.

Tragedija je uznemirila stanare solitera u kojem su Mirjana i Igor godinama živeli. Komšije kažu da su majka i sin bili povučeni i da se nisu mnogo družili sa ostalim stanarima, ali da ih pamte kao dobre komšije i da sa njima nikada nisu imali problema.

Jedna od njihovih komšinica, Ljiljana Stamenković, kaže da je Igora često viđala kako odlazi u kupovinu i donosi namirnice, dok je za njegovu majku znala da je bila bolesna. Navodi i da je Igor godinama imao psihičkih problema i da se lečio.

-Ne znam od čega je bolovala komšinica, a njen sin je psihički bio nestabilan, lečio se odavno. Bili su mnogo vezani i on nije mogao bez nje. Igor je ujutru išao po hleb i namirnice. Nekad je i ona išla sa njim, ali su se uglavnom držali na distanci od ostalih komšija. Ništa loše nismo čuli za njih - kaže Stamenkovićeva.

Prema njenim rečima, upravo zbog njihove velike međusobne vezanosti među komšijama se pojavila pretpostavka da je Mirjana možda prva preminula, a da je njen sin potom sebi oduzeo život. Ipak, za sada nema zvanične potvrde takvog scenarija, a redosled i uzrok smrti trebalo bi da utvrdi obdukcija.

Stamenkovićeva kaže da je ono što se događalo u stanu privuklo pažnju stanara tek kada su počeli da osećaju neprijatan miris.

-Već tri, četiri dana se osećao miris, ali nisu hteli da dođu nadležni. Jedva su došli juče. Nekoliko dana nisu mogli da dođu, nego tek juče, kada su svi stanari insistirali. Tada su pronašli majku i sina zagrljene, u krevetu zajedno. Čudno jer ne mogu da umru i sin i majka u isto vreme - kaže ona.

Komšija Miroslav Živković, koji ga je poslednji put video nekoliko dana pre tragedije kaže da se Igor lepo brinuo o svojoj majici.

-Majka je bila bolesna, sin je bio fin. Video sam ga pre par dana, nosio je kese sa hranom, lepo se brinuo o njoj. Nisam lekar ni patolog i ne znam šta se dogodilo, to će se utvrditi, ali u ovakvim situacijama moralo je ranije da se reaguje - kaže Živković.

On navodi i da su stanari bili zabrinuti zbog neprijatnog mirisa koji se širio zgradom.

-U takvim situacijama postoji opasnost i od izbijanja zaraze. Ne znam šta je bilo, to će utvrditi nadležni - dodaje Živković.

Tek nakon što su nadležni ušli u stan, otkriven je potresan prizor. Tela majke i sina pronađena su zajedno u krevetu.

Neprijatan miris i dalje se oseća u zgradi, zbog čega pojedini stanari, kako navode, koriste maske prilikom ulaska i izlaska iz solitera.

Mirjanin suprug, a Igorov otac, preminuo je ranije. Prema rečima komšija, bio je oficir i radio je u vojsci.

Dva tela poslata su na obdukciju kako bi se utvrdili tačan uzrok i vreme smrti, kao i ko je od majke i sina prvi preminuo. Za sada nema indicija da je u njihovu smrt umešana treća osoba.

Iz Policijske uprave u Nišu potvrđeno je da je policija postupila po prijavi i da se utvrđuju sve činjenice i okolnosti.

O događaju je obavešteno Više javno tužilaštvo u Nišu, a više detalja o okolnostima smrti biće poznato nakon obdukcije i završetka provera nadležnih organa.