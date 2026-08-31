IZ SAOBRAĆAJA ISKLJUČENO 147 VOZAČA, A ZADRŽANO 19: Za vikend u Južnobačkom okrugu policija otkrila i sankcionisala 660 prekršaja
NA putevima u Južnobačkom okrugu, minulog vikenda, odnosno od 28. do 30. avgusta, dogodilo se 26 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila teške, a 13 lakše povrede. U itom periodu, u Gradu Novom Sadu dogodilo se 18 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba teže, a šest lakše povređeno.
Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 660 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 147 vozača i osam vozila, a zadržano je 19 vozača, i to 13 zbog vožnje pod dejstvom alkohola, troje zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja, a troje zbog nasilničke vožnje.
Za nasilničku vožnju tereti se vozač bicikla u Bačkoj Palanci, vozač motocikla u Kovilju i vozač putničkog vozia u Kucuri koji su vozili u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od 2 promila alkohola u organizmu.Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
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