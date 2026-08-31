Nesreće

U STANU PRONAĐENA TELA MAJKE I SINA: Jezive scene u Nišu

В.Н.

31. 08. 2026. u 13:05

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Dva tela pronađena su u stambenoj zgradi u naselju Palilula u Nišu.

У СТАНУ ПРОНАЂЕНА ТЕЛА МАЈКЕ И СИНА: Језиве сцене у Нишу

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prema rečima komšija, radi se o majci i sinu.

Tela su otkrivena u poodmakloj fazi raspadanja.

Za sada ništa ne ukazuje na krivično delo.

(Informer)

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