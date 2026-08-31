Nesreće

JEDNA OSOBA POGINULA, TRI TEŽE I PET LAKŠE POVREĐENO: Na području PU u Subotici protekle nedelje dogodilo se deset saobraćajnih nesreća

Ljiljana Preradović

31. 08. 2026. u 10:05

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NA području Policijske uprave u Subotici, protekle nedelje, odnosno od 24. do 30. avgusta, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća. U šest saobraćajnih nesreća jedna osoba je poginula, tri su teže, a pat je lakše povređeno, dok je u četiri saobraćajne nesreće pričinjena samo materijalna šteta.

ЈЕДНА ОСОБА ПОГИНУЛА, ТРИ ТЕЖЕ И ПЕТ ЛАКШЕ ПОВРЕЂЕНО: На подручју ПУ у Суботици протекле недеље догодило се десет саобраћајних несрећа

Foto: Profimedia/Bulat Silvia / Alamy

U navedenom periodu, policija je podnela 75 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdata su 904 prekršajna naloga i iz saobraćaja je isključeno 28 vozača od kojih je za osam određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 29 intervencija.

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