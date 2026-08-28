IZ SAOBRAĆAJA ISKLJUČENA 23 VOZAČA: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila 373 prekršaja
NA PUTEVIM u Južnobačkom okrugu, u četvrtak, 27. avgusta, dogodilo se osam saobraćajnih nesreća u kojima je osam osoba zadobilo lake telesne povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća u kojima je šest osoba lakše povređeno.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 27. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 373 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 26 vozača i tri vozila, a zadržana su dva vozača, jedan zbog vožnje pod dejstvom alkohola i jedan zbog nasilničke vožnje.
Za nasilničku vožnju tereti se vozač koji je u Veterniku vozio bicikl u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu. Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
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