GUSTI DIM KULJA U NEBO: Zapalio se kamion na auto-putu kod Orlovače (VIDEO)
DANAS je na obilaznici oko Beograda, u blizini petlje Orlovača iz smera Niša, izbio težak požar kada se u toku vožnje zapalio teretni kamion.
Kako se vidi na snimku koji je objavila Instagram stranica "192.rs" vatra je u kratkom roku zahvatila vozilo, a gust crni dim nadvio se nad ovom deonicom, zbog čega je vidljivost na putu znatno smanjena.
Za sada nema informacija o povređenima, dok se uzrok izbijanja požara utvrđuje. Vozačima se savetuje oprez i korišćenje alternativnih pravaca.
(Informer)
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