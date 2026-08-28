Nesreće

GUSTI DIM KULJA U NEBO: Zapalio se kamion na auto-putu kod Orlovače (VIDEO)

В.Н.

28. 08. 2026. u 11:26

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DANAS je na obilaznici oko Beograda, u blizini petlje Orlovača iz smera Niša, izbio težak požar kada se u toku vožnje zapalio teretni kamion.

ГУСТИ ДИМ КУЉА У НЕБО: Запалио се камион на ауто-путу код Орловаче (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Instagram/192_rs

Kako se vidi na snimku koji je objavila Instagram stranica "192.rs" vatra je u kratkom roku zahvatila vozilo, a gust crni dim nadvio se nad ovom deonicom, zbog čega je vidljivost na putu znatno smanjena.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

Za sada nema informacija o povređenima, dok se uzrok izbijanja požara utvrđuje. Vozačima se savetuje oprez i korišćenje alternativnih pravaca.

(Informer)

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