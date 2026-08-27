TEŠKA NESREĆA U BARAJEVU: Sudar autobusa i motora, dvoje sa teškim povredama u Urgentnom centru
TEŠKA saobraćajna nezgoda dogodila se jutros oko 7 časova u Barajevu, u Ulici Nova kod broja 27, kada je došlo do silovitog sudara između putničkog autobusa i motocikla, prenose mediji.
U udesu su životno ugrožavajuće i teške telesne povrede zadobili vozač motocikla i jedna putnica iz autobusa. Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mesta, pružila im prvu pomoć i u kritičnom stanju ih transportovala u Urgentni centar na dalju dijagnostiku i lečenje.
Na mestu nesreće u toku je policijski uviđaj kako bi se utvrdile tačne okolnosti i uzrok ovog udesa.
Saobraćaj u ovom delu Barajeva odvija se otežano i usporeno, pa se apeluje na sve vozače da koriste alternativne pravce i prilagode brzinu uslovima na putu.
(Telegraf)
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