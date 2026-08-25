CVEĆE I SVEĆE ZA PETOGODIŠNJU DEVOJČICU: Kraljevčani se opraštaju od tragično nastradale mlade sugrađanke
Na šetalištu iznad ibarskog keja, na mestu gde se sinoć dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je tragično nastradala petogodišnja V.B. iz Kraljeva, smenjuju se građani koji ostavljaju cveće, igračke i pale sveće u znak sećanja na malu sugrađanku.
Ova nesreća se, podsećamo, dogodila kada je J.A.(26) iz Kraljeva, upravljajući „seat ibicom“ bez vozačke dozvole, velikom brzinom pokosio petogodišnju V.B., njenu mlađu sestru A.B.(1), majku Draganu B.(32) i oca Stranjinju B.(35) dok su bili u porodičnoj šetnji.
Petogodišnja devojčica je, nažalost, jutros podlegla povredama, njena mlađa sestra je otpuštena na kućno lečenje, majka je sa višestrukim prelomima u bolnici, otac je prošao sa lakšim ozledama, dok je vozač „seata“ uhapšen pod sumnjom da je počinio teško krivično delo protiv bezbednosti saobraćaja.
I dok se porodica suočava sa nezamislivim bolom, Kraljevčani ostavljanjem cveća i igračaka i paljenjem sveća na mestu nesreće poručuju da tragedija koja je odnela život male V.B. nije ostavila ravnodušnim nikoga u gradu na Ibru.
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