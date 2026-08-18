PO DVE OSOBE TEŽE I LAKŠE POVREĐENE: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se deset saobraćajnih nesreća

NA području Južnobačkog okruga, u ponedeljak, 17. avgusta, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća u kojima su po dve osobe zadobile teške i lakše povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća u kojima je jedna mosoba teže, a jedna lakše povređena.

FOTO: MUP

Policijska uprava u Novom Sadu je, 17. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 421 prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja su isključena 24 vozača i pet vozila, a zadržan je jedan vozač zbog vožnje pod dejstvom alkohola. On će, uz prekršajnu prijavu, biti priveden nadležnom prekršajnom sudiji.