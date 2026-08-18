Nesreće

PO DVE OSOBE TEŽE I LAKŠE POVREĐENE: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se deset saobraćajnih nesreća

Ljiljana Preradović

18. 08. 2026. u 14:04

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NA području Južnobačkog okruga, u ponedeljak, 17. avgusta, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća u kojima su po dve osobe zadobile teške i lakše povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća u kojima je jedna mosoba teže, a jedna lakše povređena.

ПО ДВЕ ОСОБЕ ТЕЖЕ И ЛАКШЕ ПОВРЕЂЕНЕ: У Јужнобачком округу за дан догодило се десет саобраћајних несрећа

FOTO: MUP

Policijska uprava u Novom Sadu je, 17. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 421 prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja su isključena 24 vozača i pet vozila, a zadržan je jedan vozač zbog vožnje pod dejstvom alkohola. On će, uz prekršajnu prijavu, biti priveden nadležnom prekršajnom sudiji.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat
Tip fudbal

0 4

SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat

LEVSKI i AEK ove večeri na "Naciolanom stadionu Vasil Levski" (21.00) otvaraju plej-of Lige šampiona, a domaćin u prvi meč ulazi sa velikim samopouzdanjem. Bugarski šampion ne zna za poraz u svim takmičenjima još od maja, dok AEK traži način da prekine osmogodišnje čekanje na povratak u grupnu, odnosno ligašku fazu elitnog evropskog takmičenja.

18. 08. 2026. u 14:15 >> 14:15

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OBAVLJENA OBDUKCIJA STRADALOG MUŠKARCA: Smederevsko tužilaštvo ispituje okolnosti požara u nasdelju Plavinac
Zločin

0 0

OBAVLJENA OBDUKCIJA STRADALOG MUŠKARCA: Smederevsko tužilaštvo ispituje okolnosti požara u nasdelju Plavinac

Povodom požara do koga je došlo u popodnevnim časovima dana 17. avgusta 2026. godine u Smederevu, u naselju Plavinac, na otvorenom prostoru, a u kojem je smrtno stradao M.J. iz Smedereva (70), Više javno tužilaštvo u Smederevu, u saradnji sa nadležnom policijskom upravom i Odeljenjem za vanredne situacije, preduzima sve neophodne radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti ovog događaja, saopštili su iz VJT Smederevo.

18. 08. 2026. u 10:51

Politika
Tenis
Fudbal
SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat

SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat