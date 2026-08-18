TEŠKA NESREĆA KOD ALEKSINCA: Žena (43) poginula u sudaru električnog mopeda i automobila, vozač teško povređen
ŽENA stara 43 godine je poginula, dok je muškarac (43) teško povređen u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na putu između Aleksinačkog rudnika i Bobovišta. Njih dvoje nalazili su se na električnom mopedu koji se sudario sa putničkim automobilom „folksvagen“.
Nesreća se dogodila oko 22.15 časova, a prema informacijama, automobil i moped kretali su se istim pravcem. U jednom trenutku došlo je do njihovog sudara, nakon čega je žena, koja je bila putnica na električnom mopedu, pala sa dvotočkaša i zadobila povrede od kojih je preminula.
Na mesto nesreće ubrzo su stigle policijske i druge nadležne ekipe. Pokušano je da se pomogne povređenima, ali za četrdesettrogodišnju ženu, nažalost, nije bilo spasa.
Vozač mopeda D. B. (43) zadobio je teške povrede i kolima Hitne pomoći prevezen je u Univerzitetski klinički centar u Nišu, gde je odmah podvrgnut detaljnoj dijagnostici.
Iz UKC Niš potvrđeno je da se muškarac nalazi u svesnom stanju, ali je zbog zadobijenih povreda zadržan na bolničkom lečenju.
-Nakon urađene kompletne dijagnostike, utvrđene su dominantne povrede karlice. Pacijent je u svesnom stanju i hospitalizovan je na Klinici za anesteziju - navode u UKC Niš.
Za sada nema zvaničnih informacija o tome šta je tačno dovelo do sudara. Budući da su se oba vozila kretala u istom pravcu, istražitelji će utvrđivati kako je došlo do kontakta, kojom brzinom su se kretali moped i automobil, kao i sve druge okolnosti koje su mogle da doprinesu nesreći.
Policija je obavila uviđaj na mestu tragedije, a o svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu. Tokom uviđaja saobraćaj na ovoj deonici bio je obustavljen, dok su policajci i nadležni organi prikupljali tragove i dokumentovali mesto nesreće.
Istraga bi trebalo da utvrdi sve okolnosti pod kojima je došlo do sudara, kao i odgovornost učesnika u saobraćaju. Više detalja biće poznato nakon završetka svih istražnih radnji i veštačenja.
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