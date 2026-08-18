POŽAR KOD SMEDEREVA: Nastradao muškarac

U POŽARU na otvorenom u Smederevu nastradao je muškarac starosti 70 godina.

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Kako prenosi RTS, mladić koji je pokušao da ga spasi zadobio je opekotine.

Reč je o požaru u naseljenom mestu Plavinac kod Smedereva.

Tokom jučerašnjeg dana Sektor za vanredne situacije imao je 201 intervenciju, od toga 146 požara na otvorenom, rekao je za RTS Davor Vidović iz Sektora za vanredne situacije.

U Srbiji je trenutno aktivno 45 požara, a najkritičnije je u Deliblatskoj peščari.

(Tanjug)

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