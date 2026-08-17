NA TREŽNJENJU ZADRŽANA ČETIRI VOZAČA: Policija u Subotici protekle nedelje izdala 779 prekršajnih naloga
NA području Policijske uprave u Subotici, protekle nedelje, odnosno od 10. do 16. avgusta, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća. U četiri saobraćajne nesreće sedam osoba je lakše povređeno dok je u tri saobraćajne nesreće pričinjena samo materijalna šteta.
U navedenom periodu, policija je podnela 30 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 779 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključeno 15 vozača od kojih je za četiri određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.
U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 18 intervencija.
Preporučujemo
NESREĆA U KOLUBARI: Poginuo radnik na kopu E
17. 08. 2026. u 17:24
BIVŠU PARTNERKU IZBO NOŽEM U MLADENOVCU: Osumnjičeni saslušan u tužilaštvu
17. 08. 2026. u 15:59
SUDAR AUTOBUSA I AUTOMOBILA U KNEZA MILOŠA: Saobraćaj se odvija otežano
17. 08. 2026. u 15:16
SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD NIŠA: Vozilo sletelo u jarak, ima povređenih
17. 08. 2026. u 14:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)