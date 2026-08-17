NA TREŽNJENJU ZADRŽANA ČETIRI VOZAČA: Policija u Subotici protekle nedelje izdala 779 prekršajnih naloga

NA području Policijske uprave u Subotici, protekle nedelje, odnosno od 10. do 16. avgusta, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća. U četiri saobraćajne nesreće sedam osoba je lakše povređeno dok je u tri saobraćajne nesreće pričinjena samo materijalna šteta.

FOTO:Lj.P.

U navedenom periodu, policija je podnela 30 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 779 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključeno 15 vozača od kojih je za četiri određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 18 intervencija.