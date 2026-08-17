Nesreće

UDARIO GA KAMION, U TEŠKOM JE STANJU: Nesreća kod Vranjske Banje, povređen šef gradilišta

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

17. 08. 2026. u 09:43

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ŠEF gradilišta na izgradnji petlje za isključenje sa autoputa za Vranjsku Banju, povređen je na gradilištu i nakon zbrinjavanja u vranjskom Zdravstvenom centru transportovan u niški Klinički centar.

УДАРИО ГА КАМИОН, У ТЕШКОМ ЈЕ СТАЊУ: Несрећа код Врањске Бање, повређен шеф градилишта

Foto: J.Stojković

Policiji u Vranju prijavljeno, da je do povrede došlo tako što je kamion, kojim je upravljao muškarac iz Vranja, prilikom kretanja u rikverc, zadnjim delom vozila udario šefa gradilišta iz Vladičinog Hana.

Povređeni muškarac se u trenutku nesreće nalazio uz metalnu cev, na koju je trebalo da se izlije beton.  On je usled udara kamionom, zadobio teške telesne povrede.

O ovom događaju pored policije i tužilaštva obaveštena je i inspekcija rada, tako da se utvrđuju okolnosti ovog događaja.

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