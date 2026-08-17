UDARIO GA KAMION, U TEŠKOM JE STANJU: Nesreća kod Vranjske Banje, povređen šef gradilišta
ŠEF gradilišta na izgradnji petlje za isključenje sa autoputa za Vranjsku Banju, povređen je na gradilištu i nakon zbrinjavanja u vranjskom Zdravstvenom centru transportovan u niški Klinički centar.
Policiji u Vranju prijavljeno, da je do povrede došlo tako što je kamion, kojim je upravljao muškarac iz Vranja, prilikom kretanja u rikverc, zadnjim delom vozila udario šefa gradilišta iz Vladičinog Hana.
Povređeni muškarac se u trenutku nesreće nalazio uz metalnu cev, na koju je trebalo da se izlije beton. On je usled udara kamionom, zadobio teške telesne povrede.
O ovom događaju pored policije i tužilaštva obaveštena je i inspekcija rada, tako da se utvrđuju okolnosti ovog događaja.
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