UDARIO GA KAMION, U TEŠKOM JE STANJU: Nesreća kod Vranjske Banje, povređen šef gradilišta

ŠEF gradilišta na izgradnji petlje za isključenje sa autoputa za Vranjsku Banju, povređen je na gradilištu i nakon zbrinjavanja u vranjskom Zdravstvenom centru transportovan u niški Klinički centar.

Foto: J.Stojković

Policiji u Vranju prijavljeno, da je do povrede došlo tako što je kamion, kojim je upravljao muškarac iz Vranja, prilikom kretanja u rikverc, zadnjim delom vozila udario šefa gradilišta iz Vladičinog Hana.

Povređeni muškarac se u trenutku nesreće nalazio uz metalnu cev, na koju je trebalo da se izlije beton. On je usled udara kamionom, zadobio teške telesne povrede.

O ovom događaju pored policije i tužilaštva obaveštena je i inspekcija rada, tako da se utvrđuju okolnosti ovog događaja.