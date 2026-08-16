BUKTI NA VOŽDOVCU: Vatra zahvatila rastinje u naselju Veljko Vlahović

NA teritoriji Srbije danas je aktivno 40 požara na otvorenom prostoru, od kojih su svi lokalizovani ili ugašeni, osim požara u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi, saopštila je VladaSrbije na osnovu izveštaja koji su nadležni organi dostavili Operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije.