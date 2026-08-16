Nesreće

BUKTI NA VOŽDOVCU: Vatra zahvatila rastinje u naselju Veljko Vlahović

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 08. 2026. u 22:32

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U BEOGRADU je planuo još jedan požar.

БУКТИ НА ВОЖДОВЦУ: Ватра захватила растиње у насељу Вељко Влаховић

Foto: Freepik/ magnific

Novi požar buknuo je u Beogradu! U pitanju je opština Voždovac.

Vatra gori u naselju Vojvode Vlahovića.

Gori rastinje, a očevici svedoče da je požar, čini se, lokalizovan.

(Telegraf.rs)

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