BUKTI NA VOŽDOVCU: Vatra zahvatila rastinje u naselju Veljko Vlahović
U BEOGRADU je planuo još jedan požar.
Novi požar buknuo je u Beogradu! U pitanju je opština Voždovac.
Vatra gori u naselju Vojvode Vlahovića.
Gori rastinje, a očevici svedoče da je požar, čini se, lokalizovan.
(Telegraf.rs)
Preporučujemo
BUKTE ŠUMSKI POŽARI ŠIROM NEMAČKE: Zahvaćeno više saveznih država
16. 08. 2026. u 19:02
VATRENA STIHIJA NE POSUSTAJE: Vetar počeo da širi požar u Deliblatskoj peščari
16. 08. 2026. u 15:32
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)