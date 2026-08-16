ZA 24 ČASA 193 POŽARA U SRBIJI: Nisu lokalizovani samo oni u Deliblatskoj peščari i na Stolovima
NA teritoriji Srbije danas je aktivno 40 požara na otvorenom prostoru, od kojih su svi lokalizovani ili ugašeni, osim požara u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi, saopštila je VladaSrbije na osnovu izveštaja koji su nadležni organi dostavili Operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije.
Požar u Deliblatskoj peščari zahvatio je više od 3.000 hektara uglavnom niskog rastinja i trave, a na njegovom suzbijanju angažovano je više od 300 vatrogasaca-spasilaca, pripadnika Uprave za vatrogasno spasilačke jedinice, dobrovoljnih vatrogasnih društava, „Vojvodinašuma“ i „Srbijavoda“, Vojske Srbije, Srpsko-ruskog humanitarnog centra. Dejstvuju tri helikoptera MUP-a Srbije, a angažovan je i vatrogasni brod.
Prema informacijama iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, nadležni organi razmatraju naredne korake za sanaciju i revitalizaciju Deliblatske peščare, nakon potpunog gašenja požara.
Pojačano se prate svi parametri moguće ugroženosti javnog zdravlja na teritoriji opštine Kovin, kao i ostalih opština na teritoriji Vojvodine.
Svi raspoloživi kapaciteti angažovani su i na gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva, gde je zbog nepristupačnog terena ovaj proces otežan. Požar na Bovanskom jezeru u opštini Aleksinac, gde je gorelo oko 60 hektara uglavnom trave i niskog rastinja kroz šumu, je lokalizovan.
Iz Sektora za vanredne situacije ističu da su u poslednja 24 časa imali 224 intervencije i 193 požara.
Svi nadležni organi nastavljaju sa realizacijom mera i aktivnosti na ublažavanju negativnog uticaja nepovoljnih vremenskih uslova, a koje se odnose na praćenje stanja kvaliteta vode i vazduha, vodosnabdevanja građana, kao i obezbeđivanja dovoljnih količina vode za potrebe privrede, stočarstva i navodnjavanja.
Zaposleni u JVP „Vode Vojvodine“ nastavili su aktivnosti na normalizaciji rada crpnih stanica „Bezdan“ i „Bogojevo“, pa je podignut nivo akumulacije ispred ovih crpnih stanica.
Nadležni organi redovno prate i uticaj niskog vodostaja na funkcionisanje energetskog sistema i moguće posledice po snabdevanje električnom energijom i energentima.
U saopštenju se ističe da Republički hidrometeorološki zavod upozorava na visok rizik od iniciranja i širenja požara na otvorenom usled visokih temperatura, dugotrajnog deficita padavina, isušene vegetacije i povremeno jakog vetra istočnih smerova.
U toku noći ka utorku, kao i utorak tokom dana, najavljena je promena vremena sa padom temperature i padavinama, što će usloviti povoljne meteorološke uslove za gašenje vatre. Nakon 20. avgusta, prema podacima RHMZ, ponovo će doći do jačanja opasnosti od požara na otvorenom.
Tanjug
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
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