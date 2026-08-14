Nesreće

JEDNA OSOBA POGINULA, A ŠEST LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se osam saobraćajnih nesreća

Ljiljana Preradović

14. 08. 2026. u 12:31

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NA putevima u JUžnobačkom okrugu, u četvrtak, 13. avgusta, dogodilo se osam saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba poginula, a šest je zadobilo lake telesne povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada dogodilo su se tri saobraćajne nesreće u kojima su tri osobe lakše povređene.

ЈЕДНА ОСОБА ПОГИНУЛА, А ШЕСТ ЛАКШЕ ПОВРЕЂЕНО: У Јужнобачком округу за дан догодило се осам саобраћајних несрећа

FOTO:Lj.P.

Policijska uprava u Novom Sadu je, 13. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 248 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 19 vozača i jedno vozilo, a zadržana su tri vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Oni će, uz prekršajnu prijavu, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.

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