JEDNA OSOBA POGINULA, A ŠEST LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se osam saobraćajnih nesreća

NA putevima u JUžnobačkom okrugu, u četvrtak, 13. avgusta, dogodilo se osam saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba poginula, a šest je zadobilo lake telesne povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada dogodilo su se tri saobraćajne nesreće u kojima su tri osobe lakše povređene.

FOTO:Lj.P.

Policijska uprava u Novom Sadu je, 13. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 248 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 19 vozača i jedno vozilo, a zadržana su tri vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Oni će, uz prekršajnu prijavu, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.