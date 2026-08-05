TEŽAK UDES NA BRZOJ SAOBRAĆAJNICI ŠABAC-LOZNICA: Dve osobe poginule, uviđaj u toku
DVE osobe poginule su u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na brzoj saobraćajnici Šabac-Loznica kod petlje Zminjak, rečeno je Tanjugu u MUP-u.
Nesreća se dogodila oko 8.00 sati kada je teretno vozilo sa prikolicom naletelo na dvojicu radnika Preduzeća za puteve ''Valjevo'' koji su radili na održavanju puta.
Uviđaj je u toku.
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