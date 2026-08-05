TEŽAK UDES NA BRZOJ SAOBRAĆAJNICI ŠABAC-LOZNICA: Dve osobe poginule, uviđaj u toku

IVOŠEVCI kod Kistanja. Selo u bukovičkom kršu, oduvek je slovilo za veliko, napredno i bogato. Selo koje je svoje sinove u Velikom ratu slalo na Solunski front, u Drugom svetskom ratu ustalo je u antifašističku borbu i dalo mnoge istaknute borce NOB od kojih su mnogi u toj borbi za slobodu živote položili u Bici na Sutjesci. Selo koje je u građanskom ratu u Hrvatskoj teško ranjeno i teško da će se ikada oporaviti.