DVOJE DECE OSTALO BEZ MAJKE: Stravična saobraćajna nesreća u Kikindi - Medicinska sestra (34) autom sletela u kanal i poginula

MEDICINSKA sestra iz Kikinde Sanja K. (34) poginula je sinoć u Albertovoj ulici u Kikindi kada je automobilom, kojim je upravljala, sletela s kolovoza u kanal.

Foto: R. Šegrt/ilustracija

Kako saznajemo, žena je vozila „citroen C3“, ali je iz zasad nepoznatih razloga izgubila kontrolu nad vozilom i sletela u kanal. Život je izgubila na licu mesta. Kada su izašli na teren, njene kolege iz Hitne službe mogle su samo da konstatuju njenu smrt.

- Nesreća se dogodila oko tri sata ujutro, u Albertovoj ulici. Žena koja je vozila automobil smrtno je stradala na licu mesta. U automobilu nije bilo drugih putnika. Automobil se kretao sa periferije ka centru grada. U ovoj teškoj saobraćajnoj nesreći nije bilo drugih učesnika – rečeno nam je u Policijskoj upravi u Kikindi.

Kako saznajemo, preminula Sanja K. radila je u Hitnoj medicinskoj službi kikindskog Doma zdravlja. Majka je dvoje male dece. Uviđaj na mestu nesreće obavili su pripadnici policije, a istraga će utvrditi uzrok nesreće.