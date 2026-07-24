Nesreće

DVOJE DECE OSTALO BEZ MAJKE: Stravična saobraćajna nesreća u Kikindi - Medicinska sestra (34) autom sletela u kanal i poginula

Рада Шегрт
Rada Šegrt

24. 07. 2026. u 11:11

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MEDICINSKA sestra iz Kikinde Sanja K. (34) poginula je sinoć u Albertovoj ulici u Kikindi kada je automobilom, kojim je upravljala, sletela s kolovoza u kanal.

ДВОЈЕ ДЕЦЕ ОСТАЛО БЕЗ МАЈКЕ: Стравична саобраћајна несрећа у Кикинди - Медицинска сестра (34) аутом слетела у канал и погинула

Foto: R. Šegrt/ilustracija

Kako saznajemo, žena je vozila „citroen C3“, ali je iz zasad nepoznatih razloga izgubila kontrolu nad vozilom i sletela u kanal. Život je izgubila na licu mesta. Kada su izašli na teren, njene kolege iz Hitne službe mogle su samo da konstatuju njenu smrt.

- Nesreća se dogodila oko tri sata ujutro, u Albertovoj ulici. Žena koja je vozila automobil smrtno je stradala na licu mesta. U automobilu nije bilo drugih putnika. Automobil se kretao sa periferije ka centru grada. U ovoj teškoj saobraćajnoj nesreći nije bilo drugih učesnika – rečeno nam je u Policijskoj upravi u Kikindi.

Kako saznajemo, preminula Sanja K. radila je u Hitnoj medicinskoj službi kikindskog Doma zdravlja. Majka je dvoje male dece. Uviđaj na mestu nesreće obavili su pripadnici policije, a istraga će utvrditi uzrok nesreće.

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