OVO SU MLADIĆI KOJI SU POGINULI U SUDARU U BOGATIĆU Komšije opisale jeziv prizor: Velika tuga, u trenu su se ugasila dva mlada života
U STRAVIČNOM udesu noćas oko 23 sata u Bogatiću poginuli su mladići L.E. iz Klenja i D.P. iz Petlovače, obojica stari 19 godina,a dve osobe su sa teškim telesnim povredama hospitalizovane u šabačkoj bolnici.
Očevidac saobraćajne nesreće u Bogatiću ispričao jezive detalje nesreće.
- U tom trenutku sam bio u kući. Čuo se strahovit udarac, a nije prošlo ni deset minuta na lice mesta je stiglo nekoliko policijkih patrola, dva saniteta i vatrogasci. Jedan automobil je završio u kanalu, a drugi u kojem su bili nastradali mladići je potpuno smrskan pa su ga vatrogasci sekli da bi izvukli tela - ispričao je očevidac nesreće.
Od siline udarca delovi automobila razleteli su se po putu, a tela mladića dugo su bila pored puta dok je trajao uviđaj.
- Velika tuga, u trenu su se ugasila dva mlada života. Bili su školski drugovi, verovatno su krenuli u provod, a zajedno su otišli u smrt - komentarišu komšije poginulih mladića.
Nije poznat uzrok nesreće u Bogatiću kao ni kako se dogodila.
Istražni organi će u cilju dalje istrage i utvrđivanja okolnosti nesreće pregledati video snimke sa nadzornih kamera u ulici u kojoj se nezgoda dogodila.
(Informer)
Preporučujemo
ŠKOLSKI DRUGOVI STRADALI KOD BOGATIĆA: Tinejdžeri (19) se odvezli u smrt
23. 05. 2026. u 00:29
DVOJE POGINULO! Teška saobraćajna nesreća kod Bogatića
23. 05. 2026. u 00:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
"TRAMP JE U PRAVU, ŠVERCOVALI SMO SE": Kolinda o napetostima između Rusije i NATO-a: "Bojim se eskalacije!"
JOŠ jedan neidentifikovani dron juče je ušao je u vazdušni prostor Litvanije - treći dan zaredom. Glavni sekretar NATO-a Mark Rute, tokom poseta vežbi civilne odbrane u Švedskoj, poručio je da je Savez spreman da odgovori na svaku pretnju.
22. 05. 2026. u 08:40
Komentari (0)