OVO SU MLADIĆI KOJI SU POGINULI U SUDARU U BOGATIĆU Komšije opisale jeziv prizor: Velika tuga, u trenu su se ugasila dva mlada života

U STRAVIČNOM udesu noćas oko 23 sata u Bogatiću poginuli su mladići L.E. iz Klenja i D.P. iz Petlovače, obojica stari 19 godina,a dve osobe su sa teškim telesnim povredama hospitalizovane u šabačkoj bolnici.

Očevidac saobraćajne nesreće u Bogatiću ispričao jezive detalje nesreće.

- U tom trenutku sam bio u kući. Čuo se strahovit udarac, a nije prošlo ni deset minuta na lice mesta je stiglo nekoliko policijkih patrola, dva saniteta i vatrogasci. Jedan automobil je završio u kanalu, a drugi u kojem su bili nastradali mladići je potpuno smrskan pa su ga vatrogasci sekli da bi izvukli tela - ispričao je očevidac nesreće.

Od siline udarca delovi automobila razleteli su se po putu, a tela mladića dugo su bila pored puta dok je trajao uviđaj.

- Velika tuga, u trenu su se ugasila dva mlada života. Bili su školski drugovi, verovatno su krenuli u provod, a zajedno su otišli u smrt - komentarišu komšije poginulih mladića.

Nije poznat uzrok nesreće u Bogatiću kao ni kako se dogodila.

Istražni organi će u cilju dalje istrage i utvrđivanja okolnosti nesreće pregledati video snimke sa nadzornih kamera u ulici u kojoj se nezgoda dogodila.

