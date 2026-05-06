OVO JE KRISTIJAN (19) KOJI JE IZAZVAO NESREĆU KOD NOVOG PAZARA: Preticao kolonu, pa se zakucao u "opel" u kom je bila porodica (FOTO)
TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se sinoć oko 23.30 časova u prigradskom naselju Piloreti, na magistralnom putu Novi Pazar-Raška, kada su u direktnom sudaru učestvovali "golf 7" novopazarskih registarskih oznaka i "opel astra".
Nesreću je izazvao Kristijan B. (19), a kako Mondo saznaje on je bio učenik jedne privatne srednje škole u Novom Pazaru. Sa poginulim mladićem je u tom trenutku bio njegov drug Luka R. koji je trenutno u kritičnom stanju.
Prema prvim informacijama sa mesta tragedije, on je tokom preticanja više vozila u koloni prešao u suprotnu saobraćajnu traku i direktno udario u "opel astru" koja je dolazila iz suprotnog smera.
U automobilu koji je udaren nalazila se porodica. Na licu mesta poginuli su vozač "golfa" B. Kristijan (19), vozač "opela" S. V. (69) i suvozač V. M. (45), dok je V. K. (55) podlegla teškim povredama u Opštoj bolnici Novi Pazar.
Teško povređeni su R. Luka (20), koji je bio suvozač u "golfu", kao i V. M. (46), putnik iz "opela". Oboje su zadržani na lečenju, a jednom od povređenih najavljen je hitan transport za Beograd zbog težine povreda.
Na mestu nesreće intervenisali su pripadnici policije, vatrogasci i ekipe Hitne pomoći, a saobraćaj na ovoj deonici bio je obustavljen tokom uviđaja.
Istraga o okolnostima ove tragedije je u toku.
(Mondo)
