Nesreće

OVO JE KRISTIJAN (19) KOJI JE IZAZVAO NESREĆU KOD NOVOG PAZARA: Preticao kolonu, pa se zakucao u "opel" u kom je bila porodica (FOTO)

В.Н.

06. 05. 2026. u 11:33

TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se sinoć oko 23.30 časova u prigradskom naselju Piloreti, na magistralnom putu Novi Pazar-Raška, kada su u direktnom sudaru učestvovali "golf 7" novopazarskih registarskih oznaka i "opel astra".

ОВО ЈЕ КРИСТИЈАН (19) КОЈИ ЈЕ ИЗАЗВАО НЕСРЕЋУ КОД НОВОГ ПАЗАРА: Претицао колону, па се закуцао у опел у ком је била породица (ФОТО)

Foto: Fejsbuk

Nesreću je izazvao Kristijan B. (19), a kako Mondo saznaje on je bio učenik jedne privatne srednje škole u Novom Pazaru. Sa poginulim mladićem je u tom trenutku bio njegov drug Luka R. koji je trenutno u kritičnom stanju.

Foto: TANJUG/ Aleksandar Nićiforović

Prema prvim informacijama sa mesta tragedije, on je tokom preticanja više vozila u koloni prešao u suprotnu saobraćajnu traku i direktno udario u "opel astru" koja je dolazila iz suprotnog smera.

Foto: Fejsbuk

U automobilu koji je udaren nalazila se porodica. Na licu mesta poginuli su vozač "golfa" B. Kristijan (19), vozač "opela" S. V. (69) i suvozač V. M. (45), dok je V. K. (55) podlegla teškim povredama u Opštoj bolnici Novi Pazar.

Foto: TANJUG/ Aleksandar Nićiforović

Teško povređeni su R. Luka (20), koji je bio suvozač u "golfu", kao i V. M. (46), putnik iz "opela". Oboje su zadržani na lečenju, a jednom od povređenih najavljen je hitan transport za Beograd zbog težine povreda.

Foto: TANJUG/ Aleksandar Nićiforović

Na mestu nesreće intervenisali su pripadnici policije, vatrogasci i ekipe Hitne pomoći, a saobraćaj na ovoj deonici bio je obustavljen tokom uviđaja.

Istraga o okolnostima ove tragedije je u toku.

(Mondo)

