Nesreće

Kroz Novi Sad potpuno pijani: Policija u Južnobačkom okrugu za vikend otrkila i sankcionisala727 prekršaja

Ljiljana Preradović

20. 04. 2026. u 13:49

NA području Južnobačkog okruga minulog vikenda, odnosno do 17. do 19. aprila, dogodilo se 26 saobraćajnih nesreća u kojima je šest osoba zadobilo teške, a 19 lake telesne povrede.

Ilustracija/ Foto: N. Živanović

U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodilo se 20 saobraćajnih nesreća  u kojima je pet osoba teže, a 18 je lakše povređeno.

Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 727 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 127 vozača i osam vozila, a zadržano je 11 vozača, osam zbog vožnje pod dejstvom alkohola, jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja, a dva zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju terete se vozači koji su, na području Novog Sada, vozili u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od 2 promila alkohola u organizmu.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.

Drugi pišu

Bogić Bogićević hitno operisan: U kritičnom je stanju, zadobio teške telesne povrede

