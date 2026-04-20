Jedna osoba poginula, pet teže i šest lakše povređeno: Na području PU u Subotici protekle nedelje dogodilo se 10 saobraćajnih nesreća
NA području Policijske uprave u Subotici, protekle nedelje, odnosno od 14. do 19. aprila, dogodilo se 10 saobraćajnih nesreća.
U devet saobraćajnih nesreća jedna osoba je poginula, pet osoba je teže i šest osoba je lakše povređeno, dok je u jednoj saobraćajnoj nesreći pričinjena samo materijalna šteta.
U navedenom periodu, policija je podnela 130 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 2.388 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključeno 29 vozača od kojih je za devet vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.
U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 10 intervencija.
17. 04. 2026. u 13:13
24. 03. 2026. u 20:17
20. 04. 2026. u 12:46
Komentari (0)