Nesreće

Ima mrtvih u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod LJubića: Sudarili se automobil i motocikl

В. Н.

19. 04. 2026. u 19:23

DANAS oko podneva, došlo je do stravične saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo motociklista (28).

Има мртвих у стравичној саобраћајној несрећи код Љубића: Сударили се аутомобил и мотоцикл

FOTO: Lj.P.

Nesreća se dogodila na putu Kragujevac-Kraljevo u Ljubiću koje se nalazi u opštini Knić.

U sudaru su učestvovali putničko vozilo i motocikl. Motociklista je preminuo na licu mesta.

