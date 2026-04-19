U teškoj saobraćajnoj nesreći poginuo motociklista: Tragedija na putu između Kragujevca i Kraljeva
U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 12 sati dogodila na putu Kragujevac-Kraljevo, kod Ravnog Gaja, poginuo je motociklista.
U pitanju je mladić star 28 godina iz sela Pajsijević kod Gruže, prenose mediji.
- Na deonici puta od Ravnog Gaja prema Gruži, kod skretanja za selo Ljubić, nekoliko minuta pre 12 časova, došlo je do jezivog udesa. Nažalost, vozaču motocikla nije bilo spasa - dodao je izvor za medije.
Na mesto nesreće brzo su upućene ekipe Hitne pomoći i policija. Saobraćaj je na ovoj deonici bio u prekidu.
- Policija je obavila uviđaj i utvrđuju se uzroci saobraćajne nesreće - doda je izvor za medije.
(Kurir)
