Nesreće

Mladić pao sa velike visine i povredio se: Na zidinama Petrovaradinske tvrđave u noći između subote i nedelje

Ljiljana Preradović

19. 04. 2026. u 12:39

ZA SADA nepoznati muškarac, pao je sa zdina Petrovaradinske tvrđave u noći između subote i nedelje.

Младић пао са велике висине и повредио се: На зидинама Петроварадинске тврђаве у ноћи између суботе и недеље

FOTO: Arhiva Novosti

Kako nezvanično saznajemo, do nesreće je došlo oko četiri sata ujutro, kada je muškarac, spletom nesrećnih okolnosti, pao sa jednog od bedema Tvrđave, visine oko 15 metara.  Odatle, međutim, nije mogao da izađe sam, pa je u pomoć pozvao vatrogasce koji su brzo stigli na lice mesta i izvukli ga  i predali Hitnoj pomoći.

Stepen njegovih povreda za sada nije poznat.

