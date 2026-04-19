Žena skočila sa 13. sprata Hotela Srbija: Evo šta je policija zatekla u njenoj sobi - Horor u Beogradu

В.Н.

19. 04. 2026. u 08:26

SINOĆ, oko 23 časa, žena (43) je skočila sa 13. sprata Hotela Srbija u Beogradu.

Foto: Printskrin/Iks/ Regionalna TV Banat Vršac

Kako javlja "Informer", žena je pala na stakleni deo krova hotela i hitno je prevezena u Urgentni centar u Beogradu. Za sada nije poznato njeno stanje.

Policija je obavila uviđaj, a navodno, u sobi je pronađeno oproštajno pismo.

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Svi pozivi su anonimni i besplatni.

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima takođe bez zakazivanja.

Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org.

Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni. 

(Informer)

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!

