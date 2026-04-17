Lakše povređeno devet osoba: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se devet saobraćajnih nesreća
NA području Južnobačkog okruga, u četvrtak, 16. aprila, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća u kojima je devet osoba zadobilo lake telesne povrede.
U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se osam saobraćajnih nesreća u kojima je isto toliko osoba lakše povređeno.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 16. aprila, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 351 prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 20 vozača i dva vozila, a zadržana su tri vozača, jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja, a dva zbog nasilničke vožnje.
Za nasilničku vožnju terete se vozač koji je, u Petrovaradinu, vozio u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu, kao i Novosađanin koji je preticao kolonu vozila preko pune linije.
Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
Preporučujemo
Srbinu određen pritvor na KiM: Uhapšen pod optužnicom za događaje u Banjskoj
18. 04. 2026. u 21:22
Krvavi obračun u Mirijevu: Upucan radnik kladionice
18. 04. 2026. u 19:37
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)