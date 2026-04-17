Lakše povređeno devet osoba: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se devet saobraćajnih nesreća

NA području Južnobačkog okruga, u četvrtak, 16. aprila, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća u kojima je devet osoba zadobilo lake telesne povrede.

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se osam saobraćajnih nesreća u kojima je isto toliko osoba lakše povređeno.

Policijska uprava u Novom Sadu je, 16. aprila, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 351 prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 20 vozača i dva vozila, a zadržana su tri vozača, jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja, a dva zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju terete se vozač koji je, u Petrovaradinu, vozio u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu, kao i Novosađanin koji je preticao kolonu vozila preko pune linije.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.