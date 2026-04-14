Nesreće

PRETICAO KOLONU BRZINOM 65 KM VEĆOM OD DOZVOLJENE: U Južnobačkom okrugu za vreme praznika policija i otkrila i sankcionisala 1.488 prekršaja

Ljiljana Preradović

14. 04. 2026. u 13:33

NA području Južnobačkog okruga, za vreme minulih praznika, odnosno od 9. do 13. aprila, dogodilo se 30 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila teške, a šest lake telesne povrede.

ПРЕТИЦАО КОЛОНУ БРЗИНОМ 65 КМ ВЕЋОМ ОД ДОЗВОЉЕНЕ: У Јужнобачком округу за време празника полиција и открила и санкционисала 1.488 прекршаја

U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodilo se 20 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba teže, a dve su lakše povređene.

Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom praznika, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 1.488 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja su isključena 163 vozača i 12 vozila, a zadržana su 22 vozača, 12  zato što su vozili  pod dejstvom alkohola, jedan zbog odlaska u inostranstvo, pet zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja, a četiri zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju terete se tri vozača u Vrbasu i Novom Sadu koji su vozili u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu, kao i vozač koji je, u Novom Sadu, preticao kolonu vozila preko pune linije, vozeći brzinom 65 kilometara većom od dozvoljene.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.

Veća kazna za ubistvo očuha: Pravosnažna presuda za ubistvo u Malom Mokrom Lugu
Veća kazna za ubistvo očuha: Pravosnažna presuda za ubistvo u Malom Mokrom Lugu

APELACIONI sud potvrdio je prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu kojom su Nenad Jerinić (31) i Đorđe Rakić (31) iz Valjeva osuđeni za teško ubistvo Dragana Vukovića (60) u saizvršilaštvu pre pet godina u Malom Mokrom Lugu na Zvezdari, ali je delimičnim usvajanjem žalbe Višeg tužilaštva preinačio kaznu Jeriniću i povećao mu sa 17 na 20 godina zatvora. Rakiću je potvrđena kazna od 15,6 godina zatvora.

BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU

BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU