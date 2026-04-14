PRETICAO KOLONU BRZINOM 65 KM VEĆOM OD DOZVOLJENE: U Južnobačkom okrugu za vreme praznika policija i otkrila i sankcionisala 1.488 prekršaja
NA području Južnobačkog okruga, za vreme minulih praznika, odnosno od 9. do 13. aprila, dogodilo se 30 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila teške, a šest lake telesne povrede.
U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodilo se 20 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba teže, a dve su lakše povređene.
Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom praznika, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 1.488 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja su isključena 163 vozača i 12 vozila, a zadržana su 22 vozača, 12 zato što su vozili pod dejstvom alkohola, jedan zbog odlaska u inostranstvo, pet zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja, a četiri zbog nasilničke vožnje.
Za nasilničku vožnju terete se tri vozača u Vrbasu i Novom Sadu koji su vozili u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu, kao i vozač koji je, u Novom Sadu, preticao kolonu vozila preko pune linije, vozeći brzinom 65 kilometara većom od dozvoljene.
Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
Komentari (0)