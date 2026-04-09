IZ SAOBRAĆAJA ISKLJUČENA 22 VOZAČA, A ZADRŽANA TRI: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcionisala 276 prekršaja
NA području Južnobačkog okruga, u sredu, 8. aprila, dogodilo se sedam sedam saobraćajnih nesreća, a na području Grada Novog Sada četiri.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 8. aprila, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 276 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja su isključena 22 vozača i šest vozila, a zadržana su tri vozača, dva jer su vozili pod dejstvom alkohola i jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja.
Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
POVREĐEN TINEJDžER (15): Saobraćajna nesreća u Kaću
09. 04. 2026. u 18:56
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
