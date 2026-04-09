IZ SAOBRAĆAJA ISKLJUČENA 22 VOZAČA, A ZADRŽANA TRI: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcionisala 276 prekršaja

NA području Južnobačkog okruga, u sredu, 8. aprila, dogodilo se sedam sedam saobraćajnih nesreća, a na području Grada Novog Sada četiri.

Policijska uprava u Novom Sadu je, 8. aprila, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 276 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja su isključena 22 vozača i šest vozila, a zadržana su tri vozača, dva jer su vozili pod dejstvom alkohola i jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.