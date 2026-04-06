IZ SAOBRAĆAJA ISKLJUČEN 151 VOZAČ, A ZADRŽANO 16: Policija u JUžnobačkom okrugu za vikjend otkrila i sankcionisala 812 saobraćajnih prekršaja

NA području JUžnobačkog okruga, minulog vikenda, odnosno od 3. do 5. aprila, dogodilo se 26 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila teške, a šest lake telesne povrede.

U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodilo se 16 saobraćajnih nesreća u kojima su četiri osobe lakše povređene.

Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 812 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključen 151 vozač i 13 vozila, a zadržano je 16 vozača, 12 zbog vožnje pod dejstvom alkohola, dva zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja i dva zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju terete se vozači bicikala u Bečeju i Temerinu koji su vozili u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.